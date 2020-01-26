أبرز مباريات اليوم.. الموعد والقنوات الناقلة

محمد عبد الحارس
تقام اليوم العديد من المباريات بالمسابقات المختلفة سواء محليا أو أفريقيا أو البطولة العربية.
"المصريون" تستعرض أبرز المباريات والقنوات الناقلة لها:
دوري أبطال أفريقيا
الأهلي × النجم الساحلي - الموعد 9:00 مساءً- القنوات الناقلة beIN Sports HD 1 .
الكونفدرالية
بيراميدز × رينجرز النيجيري - الموعد 6:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 7 .
المصري × إف سي نواذيبو - الموعد 9:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 8 .
كأس محمد السادس
الإسماعيلي× الاتحاد - الموعد 5:00مساءً - AD SPORTS 2 HD .
الدوري الإسباني
بلد الوليد× ريال مدريد - الموعد 10:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 3 .
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