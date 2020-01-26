» تخلصي من بثور الفم بهذه الطريقة

26 يناير 2020 - 02:27 م

تعاني بعض الفتيات من ظهور بثور على الشفاه خاصة في فصل الشتاء، ويمكن معالجتها في المنزل بطريقة بسيطة من خلال استخدام أشياء بسيطة منها وضع عصير ليمون والعسل على مكان البثور.

كما يمكن الاستعانة بالطماطم التي أثبتت الدراسات أن حمض الساليسيليك الموجود بها يقضي على البكتيريا ما يجعلها علاجًا مناسبًا لحب الشباب وأي بثور تظهر على الوجه.

ومن الممكن استخدام الكركم في علاج البثور من خلال إضافة مياه على مسحوق الكركم وخلطها ثم وضعها على البثور لمدة دقائق ثم تشطف بالماء الدافئ ويكرر هذا الأمر لمدة مرتين في اليوم.