» جاستين بيبر ينفعل على زوجته أمام عدسات المصورين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للنجم العالمي، جاستين بيبر وهو منفعل بشدة على زوجته ما عرضها لموقف محرج للغاية أمام عدسات المصورين.

ويظهر في الفيديو جاستين بيبر، وهو ينفعل بشدة على زوجته هايلي بالدوين، ويغلق باب السيارة في وجهها، فيما تجاهلت هي الأمر وتعاملت كأن شيئا لم يحدث.

ويأتي ذلك، بعد إعلان جاستين بيبر إصابته بـ"مرض لايم" الذي أصاب جلده ووظائف المخ وطاقته وصحته بشكل عام.

وعقد قران جاستين بيبر وهايلي بالدوين في أحد منتجعات جنوب ولاية كاليفورنيا بحضور أصدقائهما المقربين منهم كيندال وكايلي جينر، في شهر أكتوبر الماضي.