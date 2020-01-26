بملابس جريئة.. رهف القنون تثير ضجة على السوشيال ميديا

وكالات- الدويني فولي
أثارت الناشطة السعودية رهف القنون، اللاجئة في كندا، ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صورتين لها إحداهما بالنقاب والأخرى جريئة بملابس البحر على الشاطئ.
وفاجأت الناشطة -التي تبلغ من العمر 19 عاما- متابعيها علي مواقع التواصل الاجتماعي بالصورتين وعلقت: "أكبر تغيير في حياتي.. من إجباري على ارتداء النقاب والتحكم فيَّ من قبل الرجال، إلى كوني امرأة حرة".
The biggest change in my life.. from being forced to wear black sheets and being controlled by men to being a free woman. https://t.co/HHhlPCGc9e pic.twitter.com/oGAh9AgK6Q— Rahaf Mohammed رهف محمد (@rahaf84427714) January 26, 2020
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