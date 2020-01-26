» إجراء جديد للسفارة المصرية في الصين بشأن كورونا

26 يناير 2020 - 01:34 م

أعلنت السفارة المصرية في الصين، إنشاء مجموعة يديرها أعضاء السفارة للتواصل مع أبناء الجالية المصرية في مقاطعة "هوبي" وسط الصين، لحين انتهاء أزمة انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد الذي تسبب في مقتل العشرات من الصينيين وإصابة الآلاف.

وذكرت السفارة المصرية، في بيان لها، اليوم الأحد، أنه "استكمالا لجهودها في متابعة أوضاع المصريين في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" - التي تعتبر مركز انتشار الفيروس في الصين - والتواصل معهم، والاطمئنان على أحوالهم في ظل الحجر الصحي المفروض على المدينة نتيجة انتشار الفيروس، فإنها أقامت مجموعة العمل سالفة الذكر".

ودعا البيان، كل أبناء مصر في المقاطعة إلى الانضمام للمجموعة لتقديم كل عون ممكن للمصريين هناك لحين انتهاء هذه الأزمة، مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء الجالية المصرية في المقاطعة وترحيبها بتلقي اتصالاتهم واستفساراتهم وطلبات المساعدة في حالات الطوارئ من خلال الاتصال بالرقم 01065322541.

وأشارت السفارة المصرية في الصين، إلى أن "عدد من تم عمل حصر بأسمائهم وبيانات الاتصال بهم في المقاطعة حتى الآن بلغ 315 فردًا".

وأعلنت السلطات الصينية، في وقت سابق، اليوم، عن التوصل لدواء مضاد لفيروس "كورونا" المتفشي في البلاد، والذي أسفر عن مقتل 56 شخصًا وأكثر من ألف إصابة.