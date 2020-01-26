» السعودية تكشف حقيقة دخول "كورونا" أرض المملكة

أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم، أن البلاد لم تسجّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.



وأضاف حسب سكاي نيوز عربية: "نطبق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة لمنع وصوله للبلاد".





كانت السلطات الصحية السعودية قالت، الخميس الماضي، إنه لم يجر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة،

كانت السلطات الصحية السعودية قالت، الخميس الماضي، إنه لم يجر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، ونفت وزارة الصحة السعودية الخبر الذي بثته وكالة "رويترز" للأنباء، حول اكتشاف إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد، ونسبت ذلك لما أعلنه وزير الدولة للشئون الخارجية.