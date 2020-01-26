» السعودية تكشف حقيقة دخول "كورونا" أرض المملكة

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أعلن وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، اليوم، أن البلاد لم تسجّل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف حسب سكاي نيوز عربية: "نطبق إجراءات احترازية ووقائية مشدّدة لمنع وصوله للبلاد".

كانت السلطات الصحية السعودية قالت، الخميس الماضي، إنه لم يجر تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا في المملكة، ونفت وزارة الصحة السعودية الخبر الذي بثته وكالة "رويترز" للأنباء، حول اكتشاف إصابة ممرضة هندية في السعودية بفيروس كورونا الجديد، ونسبت ذلك لما أعلنه وزير الدولة للشئون الخارجية.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن مركز القيادة والتحكم في وزارة الصحة يتابع عن كثب تفشي المرض الناجم عن فيروس كورونا الجديد "2019-nCoV" في الصين.

وأوضح أن المركز قام وبالمشاركة مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة للتعامل مع هذا الحدث العالمي والتصدي له من خلال اتخاذ عدد من الاحترازات الوقائية، منها مراقبة الوضع الوبائي عن كثب بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية والمصادر الأخرى المتاحة.

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