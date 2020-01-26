ماذا طلبت فجر السعيد بشأن تدهور صحة تركي آل الشيخ؟

26 يناير 2020 - 01:06 م

طالبت الإعلامية الكويتية فجر السعيد جميع متابعيها، بالدعاء للمستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعد مروره بأزمة صحية.

كان المستشار تركي آل الشيخ، نشر صورة له داخل أحد المستشفيات، بعدما أصيب بوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، وكشفت الصفحة الرسمية عن أنه كان يجرى بعض الفحوصات الطبية ويتلقى العلاج.

وكتبت السعيد عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفي تركى آل الشيخ وتمدّه بالصحّة والعافية.. يارب اذهب الباس رب الناس.. واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقمًا #ادعوله بقدر السعادة التي زرعها في قلوبكم منذ استلامه هيئة الترفيه".