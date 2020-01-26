كويتية شهيرة تفتح النار على إيهاب توفيق بسبب والده

شنت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، هجومًا شرسًا، على الفنان إيهاب توفيق، بعد إحيائه أول حفلة له بعد وفاة والده، إثر حرق فيلته بمدينة نصر .

ونشرت مي العيدان، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لإيهاب توفيق من حفله الأخير، وانتقدته لأنه لم يمر سوى أسبوعين على وفاة والده في حريق كبير بمنزله، واستطاع أن يحيي هذا الحفل.

وكتبت في منشورها، قائلة: "الفنان إيهاب توفيق في حفلة الجمعة بيرقص مع الجمهور بعد أسبوعين من وفاة أبوه.. باين عليك الحزن يا ابني.. ما يقهرني إلا اللي يقول الحزن بالقلب يعني لما ماتت أمي اطلع ثاني يوم ألبس أحمر وأرقص وأولع ألعاب نارية وأقول الحزن بالقلب انتو تتكلمون جد ولا انتو صرتوا مجتمع وشعب المسخرة أنصار الحزن بالقلب والأب ميت صار له أسبوعين بس لا وميت بحريق عيل لو ميت بطواف بالكعبة".

وكان قد أحيا إيهاب توفيق حفلاً غنائيًا، أول أمس الجمعة، بـCairo Jazz Club ، وقدم مجموعة من أشهر أغانية التي تفاعل معها الحضور.

كان والد إيهاب توفيق قد رحل عن عالمنا أول الشهر الجاري، بعد اندلاع حريق في منزله بمدينة نصر، إثر اشتعال ‏مدفأة ‏كهربائية، ما تسبب في اختناقه ‎.‎