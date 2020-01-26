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فى عيد ميلاده.."أوس أوس" يفاجئ صلاح عبد الله بهذا الأمر

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الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله

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حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على الاحتفال بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله، حيث يحتفل بعيد ميلاده الـ65.

ونشرت الفنانة روجينا عبر حسابها على "إنستجرام" فيديو من الاحتفال ظهر فيه عدد من النجوم.

وتواجد في الاحتفال حسن حسني وروجينا وأشرف زكي وأحمد فهمي ومحمد إمام وهشام ماجد وشيكو ومصطفى خاطر وأوس أوس ومحمد عبد الرحمن وكريم محمود عبد العزيز وعمر مصطفى متولي.

ظهر في الفيديو صلاح عبد الله يتحدث عن النجوم الشباب وأعمالهم، وبارك لمحمد إمام على فيلمه الجديد "لص بغداد" فيما مازحه "أوس أوس" وأعطاه 50 جنيهًا طالبا منه أن يشكر في أعماله.

يذكر أن أخر أعمال الفنان صلاح عبد الله كان مسلسل "قيد عائلي"، الذي عرض على فضائية "دي أم سي".


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