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محاضرة فنية أخيرة من "فايلر" للاعبي الأهلي

الرياضة

فايلر
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يعقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة فنية أخيرة مع اللاعبين في السابعة مساءً اليوم الأحد، وذلك قبل التحرك إلى استاد السلام؛ استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

وتشهد المحاضرة مراجعة التعليمات الفنية الأخيرة الخاصة بالمباراة والتكليفات الخاصة بكل لاعب وإعلان التشكيل الرسمي للمباراة.

ويلتقى الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويمتلك الأهلي سبع نقاط في دور المجموعات ويسعى لتحقيق الفوز اليوم للاقتراب من حجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.


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