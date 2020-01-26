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يتركه يعاشر زوجته مقابل ألف جنيه

قضايا وحوادث

ارشيفية
ارشيفية

متابعات - أمينة عبد العال

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ألقت شرطة الجيزة القبض على رجل وزوجته لقتلهما رجلاً يعمل بائع فاكهة، حيث كشفت التحقيقات عن أن قضية أخلاقية وراء الجريمة، حيث كان الزوج يترك بائع الفاكهة يعاشر زوجته مقابل ألف جنيه في المرة الواحدة، إلا أنه طمع في أموال أكثر من ذلك فقتله.

وأشارت الزوجة في التحقيقات إلى أنها تعرفت على بائع الفاكهة منذ 6 أشهر، في ملهى ليلي في شارع الهرم، وكان يأتي إلى المنزل بمعرفة زوجها لإقامة علاقة غير شرعية، وكان يقوم بدفع مبلغ ألف جنيه في الليلة الواحدة".

وأضافت الزوجة في التحقيقات أن زوجها كان يريد مبلغًا من المال فاتفق معها على سرقته، وقامت بالاتصال به وطلبت منه أن يأتي لمعاشرتها مقابل مبلغ 3 آلاف جنيه، وعندما جاء أخبرته أنها ستشتري مستلزمات من السوبر ماركت وعندما عادت وجدته مقتولاً، مؤكدة أن الاتفاق مع زوجها كان على السرقة فقط وإقامة علاقة مع الرجل وليس قتله".

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