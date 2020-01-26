مفاجأة حول تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم

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نانسي عجرم

زوج نانسى عجرم

رهاب بيطار

كشفت محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم، عن أن السبب وراء تأجيل محاكمة زوج نانسي عجرم، فادي الهاشم، إلى 10 مارس المقبل، هو من أجل اكتمال أوراق القضية.

وأوضحت رهاب بيطار محامية قتيل فيلا نانسي عجرم، أن سبب التأجيل هو أن ملف القضية غير مكتمل ويحتاج إلى تقرير الطبيب الشرعي وتوضيح منه حول التقصير والأخطاء التي تخلو من أي مهنية التي وردت بملف القضية لاستكمال تقرير البحث الجنائي، بحسب موقع "في الفن".

وكان قد تم تأجيل، محاكمة الدكتور فادي الهاشم في قضية مقتل مقتحم منزله محمد حسن الموسى إلى 10 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

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