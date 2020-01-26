» اغتصاب جماعى لفتاة 15 عامًا

26 يناير 2020 - 12:04 م

اغتصبت مجموعة من الرجال مجهولي الهوية فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في إقليم باميان بوسط أفغانستان، حسبما أعلنت الشرطة اليوم.

وأشار المتحدث باسم الشرطة الأفغانية محمد رضا يوسفي، إلى أنه تم اغتصاب الفتاة الفقيرة أول أمس الجمعة بواسطة عدد من الرجال في قرية "دوست بيك فولادي" بمدينة باميان وهي عاصمة الإقليم الذي يحمل نفس الاسم، وذلك عندما كانت الفتاة تقوم بغسل الملابس في أحد الأنهار في وضح النهار، لافتًا إلى أن التحقيق ما زال جاريًا بصورة جادة للتوصل إلى الجناة".

وقال أحد أقارب الفتاة المراهقة إنه تم نقل الضحية إلى المستشفى وهى الآن في حالة مستقرة مطالبًا حكومة الأقاليم بأن تتعامل مع الحادث بجدية وتجد الجناة الذين فروا من المنطقة بعد الاعتداء.

جدير بالذكر أن مستوى العنف في أفغانستان ما زال قويًا ضد المرأة في جميع أفغانستان، بالرغم من ضغوط منظمة المرأة في المنطقة، وهي منظمة مستقلة تدافع عن حقوق المرأة والمجتمع المدني، حسبما نشرت "الشروق".