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برلمانى: تصنيف "موديز" جاء نتيجة للتعاون المثمر بين البرلمان والحكومة

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النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر

متابعات - سارة أشرف

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البرلمان

البنوك

موديز

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمنح مؤسسة "موديز" العالمية للتصنيف الائتماني قطاع البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بدعم انتعاش النمو الاقتصادي وتوافر السيولة النقدية، مشيرًا إلى أن تصنيف "موديز" جاء نتيجة للتعاون المثمر والتوافق بين البرلمان ممثل فى لجنة الخطة والموازنة والحكومة.

وأشار عمر فى بيان صحفي له إلى أن تصنيف مؤسسة موديز العالمى يعتبر مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصرى وانعكاسًا حقيقيًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تطبيقه بعد أكثر من 3 سنوات، مؤكدًا أن معدل النمو الاقتصادي المصري وصل إلى 5.8% ويكاد يكون ضعف معدل النمو العالمي الذي يصل إلى 3%.

وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن معدل النمو الاقتصادى المصرى اقترب من وصوله إلى 6%، فى الوقت الذى يصل فيه معدل النمو الاقتصادي فى دول أخرى إلى صفر، بينما يصل في دول أخرى يصل إلى تحت الصفر.

وتوقع أن يتحسن الاقتصاد المصري وينطلق انطلاقة جيدة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، لو تم التغلب على الظروف المحيطة به خاصة الأوضاع فى ليبيا والتدخل التركى السافر فى الشأن الليبى.

 

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