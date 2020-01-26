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بسبب انتشار العفن البني في محصول البطاطس.. البرلمان يستدعي "القصير"

الحياة السياسية

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير

متابعات - أمينة عبد العال

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مجلس النواب

وزير الزراعة

البطاطس

تقدمت الدكتورة مي البطران، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، وذلك بشأن تراخي الرقابة في مشروع حصر ومكافحة العفن البني في البطاطس بمعمل الفحص الميكروسكوبي ومعمل فحص العينات الجزئية (PCR )، على الأصناف المستوردة من التقاوي الزراعية وما ينتج عن هذا الإهمال من انتشار ما يعرف بالعفن البني للبطاطس، الأمر الذي يترتب عليه منع تصدير محصول البطاطس المصري وهو واحد من أهم المحاصيل الغذائية والاقتصادية محليًا وكذلك على مستوى التصدير.

وأكدت "البطران" في بيان صادر عنها اليوم الأحد، ضرورة التعامل بسرعة وبجدية مع هذا الأمر خاصة أن "البطاطس" تأتي في المرتبة الثانية بعد الموالح في قائمة المحاصيل الأكثر تصديرًا في مصر، مضيفةً: "أن مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس من أكثر الأمراض تأثيرًا على قدرة البلاد التصديرية حيث يعتبر من الأمراض الحجرية المهمة ولذا فإن الدول المستوردة للبطاطس تهتم بخلو المحصول من هذا المرض، كما أنه يتسبب في العديد من الأضرار البالغة الخطورة لزراعات البطاطا في معظم البلدان".

وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة العمل على مكافحة هذا المرض من خلال إنتاج أصناف مقاومة إضافة إلى منع دخول البطاطا المصابة بالميكروب إلى البلاد، ولعدم إصابة مناطق زراعية بأكملها.

وشددت "البطران" على ضرورة التحرك السريع من أجل مواجهة هذا المرض من خلال المتاح من أدوات علمية، للحد من هذا المرض وتحصين المحاصيل المصرية التي تتميز دائما بالجودة العالية.



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