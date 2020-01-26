  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر10:58 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
الرئيس الامريكي

رسميًا.. "ترامب" يرفض عرض إيران

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل

10 متاعب تخلص منها هاري وميجان.. أبرزها "ماء الأردن"

ارشيف

الصين تعلن توصلها لمصل ضد فيروس "كورونا"

سليماني

اعتقال صحفى إيراني لم يصف "سليمانى" بالشهيد

الاهلى والنجم

الموعد والقنوات الناقلة للأهلى والنجم الساحلى

في ذكرى الهولوكوست .. بن زايد : نقف مع الإنسانية

فى ذكرى الهولوكوست.. بن زايد: نقف مع الإنسانية

الملك سلمان وأردوغان

رسالة مؤثرة من الملك سلمان لأردوغان

استقرار في سعر الدولار في تعاملات اليوم

استقرار بسعر الدولار فى تعاملات اليوم

محمد صلاح

ليفربول يبدأ التفاوض مع بديل محمد صلاح بعد أنباء رحيله

السلطان قابوس

هذا ما كان يفعله السلطان قابوس بجزء من ثروته في مصر

شاهد.. ماذا قالت تركية أنقذها سوري من تحت الأنقاض

عرب وعالم

سيدة تركية
سيدة تركية

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بالصور.. ضبط «خلية إخوانية» بينها تركي في باب اللوق

#

الطائرة التي قصفت سليماني انطلقت من الكويت

#

تصريح مفاجئ لعائلة "هيثم زكي" بشأن جثته

الصين

فيروس

كورونا

"أنقذني من تحت الأنقاض أحد السوريين الذين نلومهم على كل شىء".. كانت كلمات سيدة تركية ترقد فى المستشفى بعد إنقاذها على يد سوري.

وتضيف السيدة في مقطع فيديو: "هرع لإنقاذي من تحت أنقاض الزلزال الأخير، ولن أنسى فضله أبدًا ما دمت علي قيد الحياة، الشاب محمود الذي أنقذ حياتي هو من السوريين الذين نلومهم في كل شىء، لقد نقب بأصابعه إلي أن أخرجني من تحتها، بأصابعه الممزقة لأنه غير تابع لطواقم الإنقاذ، وسأبحث عنه أينما كان بعد خروجي من المستشفى".

ولفتت إلى ما حدث لها وزوجها قائلة: "سقط على قدم زوجي باب خشبي بقيت محاصرة بين جدران المنزل المهدم جراء الزلزال".

جدير بالذكر أن تركيا تعرضت لزلزال قوي في وقت متأخر يوم الجمعة في إقليم الأزيج على بعد قرابة 550 كيلومترًا شرق العاصمة أنقرة، وراح ضحيته 20 قتيلاً، وبلغت قوة الزلزال 6.8 درجة.


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» أول ظهور لعمة زعيم كوريا الشمالية بعد إعدام زوجها
» الموعد والقنوات الناقلة للإسماعيلى والاتحاد بالبطولة العربية
» شاهد.. ماذا قالت تركية أنقذها سوري من تحت الأنقاض
» حقيقة هجوم أصالة على "نانسى عجرم" واتهام زوجها
» اعتقال شقيقتين أحوازيتين في لبنان.. ومخاوف من تسليمهما لإيران
» مايا دياب تثير الجدل بإطلالة جريئة على إنستجرام
» شاب ينتحر بالإسكندرية .. ويترك رسالة صادمة
» تعرف على الأعمار الحقيقية لأشهر 100 فنان في مصر
» الغندور لجماهير الأهلي: الزمالك هيزعلكم لو الأهلي صعد
» ابنة فنان شهير تتجه لممارسة رياضة "الملاكمة" .. فمن هو؟
» حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:12 م

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح