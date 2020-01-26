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حقيقة هجوم أصالة على "نانسى عجرم" واتهام زوجها

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اصالة

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نانسي عجرم

أصالة

زوج نانسى عجرم

خرجت الفنانة أصالة نصري عن صمتها، ونفت ما تردد حول هجومها على الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم، مؤكدة أنها مشغولة بقضيتها الخاصة وعائلتها.

وكتبت أصالة، عبر حسابها على "تويتر": "لمّ أُبدي أيّ رأي فيما يتعلّق بالقضايا المُتداولة، فقط لأنّي لا أُريد أنّ أتدخّل كوني مُنغمسة بقضيّتي الخاصّة، وعملي وعائلتي، لكمّ محبّتي ومساؤكم سعيد".

وتردد عبر بعض المواقع أن أصالة اتهمت نانسي عجرم وزوجها بالقتل العمد للشاب السوري، ووصفت القصة بالملفقة وأن "ما خفي كان أعظم".

وخلال الأيام الماضية قد تعرضت فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان للاقتحام، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.


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