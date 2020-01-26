الموعد والقنوات الناقلة للأهلى والنجم الساحلى

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يدخل فريق الأهلى اختبارًا صعبًا حينما يواجه نظيره النجم الساحلى التونسى فى التاسعة مساء اليوم على استاد السلام، فى إطار خامس جولات دورى أبطال أفريقيا، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 1 الرياضية وتايم سبورتس. 

المارد الأحمر يسعى لرد الاعتبار فى مباراة الليلة بعدما تغلب الفريق الضيف عليه فى تونس بهدف نظيف دون رد، ويسعى فايلر المدير الفنى للأهلى لحصد نقاط المباراة خاصة بعدما فاز الهلال السودانى بالأمس ما صعب موقف الأهلى بالمجموعة.

على الجانب الآخر يدخل الفريق التونسى راغبًا فى الفوز هو الآخر من أجل الصعود رسميًا لدور الثمانية وعدم الانتظار للجولة المقبلة.

ويخوض الأهلى المباراة مُحتلاً المركز الثالث برصيد 7 نقاط خلف النجم مُتصدر المجموعة بـ9 نقاط وخلفه الهلال السودانى بفارق الأهداف، ويقبع بلاتينيوم الزيمبابوى فى ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

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