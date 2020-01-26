فى ذكرى الهولوكوست.. بن زايد: نقف مع الإنسانية

26 يناير 2020 - 09:44 ص

ندد عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الإماراتي، بما حدث في المحرقة النازية التي وصفها بجرائم ضد البشرية.

وكتب بن زايد على حسابه في "تويتر": "فى ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف نتذكر معًا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

وعلق السعودي المطبع محمد سعود على تدوينة بن زايد بالقول: "كل الشكر والتقدير لمعاليكم نعم كلنا جميعًا ضد هذه الجريمة.. النكراء ونقول جميعًا لن تتكرر هذه المأساة في حق البشرية للأبد".

فيما علق صالح النعامي الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي بالقول: "طيب.. والمحرقة التي يواصلها الصهاينة ضد الفلسطينيين.. واتهامات محكمة الجنايات الدولية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية في غزة".