» شاب ينتحر بالإسكندرية .. ويترك رسالة صادمة

26 يناير 2020 - 08:44 ص

انتحر شاب سكندري من مسكنه الكائن بمنطقة العصافرة ، وذلك بعد إلقاء نفسه من شرفة الطابق الـ14.



انتقل ضباط قسم ثانِ المنتزه إلى مكان الحادث فور تلقيهم إخطارًا ، وبالفحص تبين وجود جثة "ف.و.س" - 25 سنة - طالب بكلية الحقوق مسجاة على الأرض وبها كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسد.



تم استدعاء والد المتوفي الذي أقر أن نجله ألقى بنفسه من شرفة الشقة ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.



وأشار إلى أن نجله كان يتعاطى المواد المخدرة ، وسبق علاجه في إحدى المصحات قبل ذلك .



واستدرك أن نجله كان يمر بحالة نفسية سيئة وترك رسالة أوضح فيها أسباب انتحاره التي انصبت بالأساس حول رفض زواجه من فتاة كان يريد التقدم لها قبل إتمام دراسته.



