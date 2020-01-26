» شاب ينتحر بالإسكندرية .. ويترك رسالة صادمة

أحمد عادل شعبان
انتحر شاب سكندري من مسكنه الكائن بمنطقة العصافرة ، وذلك بعد إلقاء نفسه من شرفة الطابق الـ14.
انتقل ضباط قسم ثانِ المنتزه إلى مكان الحادث فور تلقيهم إخطارًا ، وبالفحص تبين وجود جثة "ف.و.س" - 25 سنة - طالب بكلية الحقوق مسجاة على الأرض وبها كسور وجروح بمختلف أنحاء الجسد.
تم استدعاء والد المتوفي الذي أقر أن نجله ألقى بنفسه من شرفة الشقة ، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاته.
وأشار إلى أن نجله كان يتعاطى المواد المخدرة ، وسبق علاجه في إحدى المصحات قبل ذلك .
واستدرك أن نجله كان يمر بحالة نفسية سيئة وترك رسالة أوضح فيها أسباب انتحاره التي انصبت بالأساس حول رفض زواجه من فتاة كان يريد التقدم لها قبل إتمام دراسته.
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