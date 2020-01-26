أشرف السعد يفجر مفاجأة مدوية عن اعتزال محمد علي

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محمد على

كشف رجل الأعمال أشرف السعد مفاجأة مدوية عن المقاول محمد علي بعد إعلان اعتزاله في أعقاب فشل المظاهرات التي دعا لها.

وقال "السعد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر" : هما اتفقوا مع #محمد_علي انه يتنحى النهاردة وهما يطلعوا يعملوا حملة ويطالبوا محمد علي بعدم التنحي وهو يطلع بكرة او بعد بكرة يقول نظرا لرغبة الملايين واستجابة لمطالب الشعب فلن اتنحى افتكروا كويس الكلام ده لانه من مصدر فى #الجزيرة فرع اسطنبول.

وكان المقاول محمد علي أعلن اعتزاله العمل السياسي في أعقاب فشل مظاهرات 25 يناير ، مؤكدًا أنه سيعود لمجال البيزنس والفن.

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