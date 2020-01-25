بومبيو ينفعل على صحفية سألته عن القضية الأوكرانية

25 يناير 2020 - 11:50 م

أبدى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ردة فعل غاضبة على أسئلة مراسلة إذاعة "أن بي آر" الرسمية الأمريكية، حول القضية الأوكرانية، التي يحاكم على خلفيتها الرئيس دونالد ترامب، حسب وسائل إعلام محلية.



وذكرت وسائل الإعلام، أن بومبيو أنهى حواره مبكرا مع المراسلة "ماري لويس كيلي" صباح السبت، بعدما تضايق من أسئلتها حول القضية الأوكرانية.

وحكت كيلي للإعلام الأمريكي، أن بومبيو الذي غضب من أسئلتها حول هذه القضية، طالب الطاقم المرافق له بإحضار خريطة للعالم، مطالبا إياها بالإشارة إلى مكان أوكرانيا فيها.

وأضافت أن الوزير تضايق كثيرا من أسئلتها الكثيرة حول القضية، وبدأ بالصراخ في وجهها مباشرةً بعد إنهاء المقابلة.

من جانبه، اتهم بومبيو، في بيان، المراسلة بالكذب، مردفا "لقاؤنا بعد الحوار جرى دون تسجيل تجنبا لنشره، لكن من المخجل أن تنتهك المراسلة أبرز القواعد الأساسية للصحافة".

وتابع: "هناك فائدة في توضيح هذا الأمر، بنغلاديش ليست أوكرانيا"، في إشارة إلى اختيار الصحفية لبنغلاديش عوض أوكرانيا في الخريطة، عندما سألها بومبيو ذلك، حسبما نقل البيان.

والثلاثاء الماضي، انطلقت بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجلسة الإجرائية التي تدشن عملية محاكمة ترامب، في استخدام نادر لهذه الآلية الدستورية.

ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، وافق مجلس النواب (يهيمن عليه الديمقراطيون)، على مشروع قرار يتعلق بإرسال بندين حول عزل ترامب، إلى مجلس الشيوخ.

ويعود أساس قضية المحاكمة إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن "يهتم" بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.

ويشتبه في أن ترامب، ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة "غازبوريسما" الأوكرانية.