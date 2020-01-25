  • الأحد 26 يناير 2020
  • بتوقيت مصر02:29 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
عمرو أديب ومحمد علي

تعليق ناري لـ"أديب" بعد إعلان محمد علي اعتزال السياسية

محمد علي

مفاجأة.. المقاول الهارب يعلن اعتزاله ويقرر إغلاق صفحته

النادي الأهلي

مفاجأة.. الإخوان خططوا للسيطرة على النادي الأهلي وسموحة

محمد علي

أحمد موسي: نقل المقاول الهارب محمد علي للمستشفى

عمرو أديب

عمرو أديب: الإخوان شتموا المصريين بأقبح الألفاظ

وفاة سعودية بـ«كورونا» ترفع ضحاياه لـ446 حالة

وزير الصحة الأسبق يكشف حقيقة مرض "كورونا".. ومخاطره

النواب

قانون «الإدارة المحلية الجديد».. ولادة متعسرة

بالصور.. أمطار وبرد قارس يضرب بورسعيد

برد شديد.. الأرصاد تعلن طقس الأحد

اعمال البناء

الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

خالتي وبنت أخي خرجتا من القبر!

غضب أزهري ضد «القبور الحيوية»

الهند تعلن قتل 3 مسلحين في جامو وكشمير

عرب وعالم

كشمير
كشمير

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قتيلان وجرحى في تبادل لإطلاق نار بين باكستان والهند

#

حزب هندي يدعو لإطلاق سراح المعتقلين بـ"جامو وكشمير"

#

باكستان ترفض مزاعم هندية بشأن هذا الأمر الخطير

#

50 دولة تدعو الهند لوقف انتهاكات حقوق الإنسان

أعلنت السلطات الهندية، السبت، مقتل 3 عناصر من منظمة "جيش محمد" في جامو وكشمير الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من إقليم كشمير.
وذكر المسؤول الأمني الهندي، فيجاي كومار، في بيان، أن قوات الأمن قتلت المدعو "القارئ ياسر" مسؤول المنظمة في المنطقة، واثنين من مساعديه.
وأضاف كومار، أن مقتل عناصر المنظمة الثلاثة جرى خلال اشتباكات بينهم وقوات الأمن الهندية، وقعت بقرية "أريباريغام" بالمنطقة.
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام محلية عن مصدر بالجيش الهندي، أن العناصر الثلاثة كانوا يخططون لتنفيذ هجوم بمناسبة عيد الجمهورية، الذي يوافق 26 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
يشار أن المنظمة هي المتهم الرئيسي في تنفيذ هجوم راح ضحيته 44 عنصرًا من القوات الهندية، منتصف فبراير/ شباط 2018، في شطر كشمير الخاضع لسيطرة نيودلهي؛ ما تسبب بتوتر شديد بين الأخيرة وجارتها إسلام أباد.
ونفت باكستان مرارًا تهمًا هندية بدعم المنظمة، وأكدت إدانتها للهجوم المشار إليه واستعدادها المساعدة في تحقيقات بشأنه.
ويطلق اسم "جامو وكشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالًا هنديًا" لمناطقها، ما تسبب بمقتل عشرات الآلاف.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين. -

تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنانة نادية لطفي
» ميناء القاهرة الجوي: مصر نظيفة من فيروس كورونا
» تعليق ناري لـ"أديب" بعد فشل دعواته للتظاهر
» أحمد موسى يفجر مفاجأة عن سجن القطا وأحداث يناير 2011
» طبيب يحذر: المنشطات والمكملات المجهولة توقف القلب
» هذا الدعاء للوقاية من فيروس "كورونا"
» لاعب كرة شهير يصارع الموت بعد حادث خطر
» متأثرًا بفيروس كورونا.. الذهب يشهد ارتفاعًا
» ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده
» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» "الديهي" مهاجمًا "البرادعي" بسبب 25 يناير: "أنا قرفان منه "

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:29

  • عشاء

    18:59

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح