» لاعب كرة شهير يصارع الموت بعد حادث خطر

يصارع جوردان سينوت، لاعب فريق "ألفريتون تاون"، أحد أندية القسم الثاني للدوري الإنجليزي لكرة القد، الموت داخل المستشفى بعد تعرضه لاعتداء في وقت متأخر الليلة الماضية.

ويعاني لاعب خط الوسط البالغ من العمر 25 عامًا من كسر في الجمجمة جراء هجوم في مرآب للسيارات.

وأكدت شرطة نوتنجهامشاير الاعتداء بعد أن أعلن نادي هاليفاكس تاون الذي كان يلعب له جوردان في السابق وفاته بعد ظهر اليوم.

وقالت الشرطة، إنه تم العثور على "جوردان" فاقدًا الوعي في السوق في بلدة "ريتفورد" في الساعة الثانية صباحًا، بعد شجار في مرآب السيارات شارك فيه ثمانية رجال وامرأة الساعة 11.25 مساءً الجمعة.

وأضافت: "تم استدعاء الضباط في وقت لاحق لمساعدة طواقم الإسعاف الذين كانوا يحاولون علاج "سنوت"، بعد أن عثر عليه فاقد الوعي بعد إصابته بكسر في الجمجمة في أعقاب حادثة تالية وقعت في حوالي الساعة الثانية صباحًا في ساحة السوق بالمدينة".

وتابعت: "لا يزال يعالج في المستشفى من إصابات تهدد حياته".

وأصيب رجل يبلغ من العمر 44 عامًا بكسر في الفك، بينما أصيب آخر عمره 27 عامًا بكسر. وألقي القبض على المشتبه به البالغ من العمر 27 عامًا على صلة بالحادثين.

و"سينوت" مُعار حاليًا إلى "ماتلوك تاون" من "ألفريتون تاون". وألغى الناديان مباراتيهما اليوم "بسبب ظروف غير متوقعة ومأساوية".

وأعلن ناديه السابق "هاليفاكس تاون" أن "جوردان" توفي، لكنه سحب البيان في وقت لاحق، واستبدله بتأكيد الشرطة بأنه لا يزال على قيد الحياة.

وقال أصدقاء اللاعب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه يخضع للعلاج في العناية المركزة.

وكتب أحد أصدقاء العائلة على "فيسبوك": "جوردان سينوت لم يمت. هو حاليًا في حالة سيئة للغاية في المستشفى ويقاتل. هيا "جوردان" استمر في القتال. الرجاء الصلاة".

وجوردان، الذي لعب أيضًا مع تشيسترفيلد وهدرسفيلد، هو ابن لي سينوت الذي قاد فريق تيريريز ومضى في 500 مباراة في دوري كرة القدم. لعب مع هاليفاكس وتشيسترفيلد قبل انضمامه إلى ألفريتون في عام 2018.

وكتب نادي هيدرسفيلد السابق، حيث بدأ سينوت مسيرته الكروية في عام 2012 ، على الإنترنت: "الجميع في هيدرسفيلد تاون مصدومون لإصابة خريج أكاديمية هدتس جوردان سينوت. نشاطر أصدقاءه وعائلته أحزاننا".

وقال المحقق المفتش جوستين ويلسون من شرطة نوتنجهامشاير: "أود أن أطلب من الجمهور أن يدركوا التأثير الذي يمكن أن تحدثه التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي على عائلات المتورطين وعلى التحقيق الجنائي المباشر في اعتداء خطير للغاية".

ويواصل المحققون تحقيقاتهم لكشف كيف تعرض ثلاثة رجال لإصابات مختلفة.

وأضاف: "وقع الحادث في وقت مزدحم للغاية ونعتقد أنه لا يزال هناك عدد من الشهود الذين لم يتقدموا بعد بشهاداتهم".







