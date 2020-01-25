تدريبات تأهيلية لـ«بن شرقي» في مران الزمالك

25 يناير 2020 - 09:47 م

خاض أشرف بن شرقي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية وعلاجية بجيمانيزيوم النادي وذلك على هامش المران المقام حاليا بملعب النادي.

يأتي ذلك في ظل الإصابة العضلية التي لحقت به خلال عمليات الإحماء بلقاء أمس الجمعة أمام مازيمبي.

وفضل الجهاز الفني حصول اللاعب على راحة من التدريبات الجماعية على أن ينتظم عقب انتهائه من برنامجه التأهيلي.

ويستعد الفريق لمواجهة وادي دجلة والمقرر لها الثلاثاء القادم بالجولة الخامسة عشر من الدوري الممتاز.