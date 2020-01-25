الصين تبني مستشفى لعلاج مرضى "كورونا" خلال 6 أيام

25 يناير 2020 - 09:22 م

تسابق الصين الزمن للانتهاء من بناء مستشفى في غضون 6 أيام لعلاج المصابين بفيروس كورونا .

ومن المقرر أن يتسع المستشفى الذي يتم بناؤه لألف مريض ظهرت علهم أعراض الفيروس المميت، وهو مصمم على غرار مستشفى تم بناؤه في سبعة أيام خلال أزمة "سارس" عام 2003 .

وتكافح الصين للسيطرة على انتشار فيروس كورونا، بعد أن لقي ما لا يقل عن 41 شخص حتفهم إثر تفشي المرض الذي أصاب ما لا يقل عن 1400 شخص في الصين وحول العالم .

وتقول وسائل الإعلام الصينية الرسمية، إن المستشفى الجديد يتسع لألف شخص، على غرار مستشفى مماثل أقيم في بكين للمساعدة في التصدي لفيروس "سارس" في عام 2003 .

وسيتم إنشاء المستشفى في مدينة "ووهان" معقل فيروس كورونا، من المباني الجاهزة، وسيتم نقل المعدات الطبية إليه من المستشفيات المجاورة .

وتُظهر صور نشرتها وسائل إعلام صينية بدء العمل بالفعل على الموقع الضخم الذي تبلغ مساحته 25000 متر مربع (269000 قدم مربع ).

وقالت صحيفة "الشعب" اليومية الحكومية، إنه تم التخطيط لمستشفى ثان يستوعب 1300 شخص من المقرر افتتاحه خلال أسبوعين. سيتم إحضار المهندسين من جميع أنحاء البلاد لاستكمال البناء في الوقت المناسب .

وسبق أن شيدت السلطات الصينية خلال سبعة أيام فقط عيادة طوارئ مماثلة خلال انتشار مرض سارس في عام 2003 .

ويتم اليعمل في المستشفى على مدار الساعة، ويقال إنه حطم الرقم القياسي العالمي لأسرع بناء للمستشفى .

ويحتوي على غرفة للأشعة السينية، وغرفة تصوير بالأشعة السينية، ووحدة العناية المركزة والمختبر وتم تجهيز كل جناح بحماماته الخاصة .

وإلى جانب الصين، انتشر فيروس كورونا الفيروس في تايلاند وفيتنام وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان ونيبال والولايات المتحدة .









