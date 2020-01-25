هذا الدعاء للوقاية من فيروس "كورونا"

25 يناير 2020 - 09:08 م

فاجأ الداعية السعودي عادل الكلباني، إمام الحرم المكي سابقًا، متابعيه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، بنشر دعاء للوقاية من الفيروس القاتل المنتشر في الصين وبدأ ينتقل إلى دول أوروبية والمعروف باسم "كورونا".

وكتب الداعية السعودي عبر حسابه: "#كورونا؛ كان من دعائه ?: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام، ومن سيئ الأسقام".

وتابع :"#كورونا_الجديد إنه مجرد (فايروس) { وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لعافلون}".

وكان الرئيس الصيني، قد أكد في وقت سابق اليوم، إن البلاد تواجه وضعا خطيرا، حيث إن فيروس كورونا ينتشر بشكل سريع، وذلك بعد تضاعف الحصيلة الرسمية لضحايا الفيروس الذي ظهر في ديسمبر في سوق بمدينة ووهان، إلى 41 شخصًا في الصين من نحو 1300 مصاب به في البلاد.

وذكر التليفزيون الصيني (سي.سي.تي.في)، اليوم السبت، أن الصين قررت وقف كل رحلات المجموعات السياحية، سواء داخل البلاد أو خارجها، اعتبارا من 27 يناير، وذلك ضمن مساعيها لوقف تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف تقرير التليفزيون، نقلا عن الهيئة المعنية بالسياحة في الصين، أن الرحلات السياحية الداخلية توقفت بالفعل منذ أمس الجمعة.

وبدأت، أمس، عطلات السنة القمرية الجديدة في الصين والتي يسافر خلالها الملايين في رحلات داخلية وإلى خارج البلاد.