فيتا كلوب يهزم شبيبة القبائل ويمنع بطاقة التأهل للترجي

25 يناير 2020 - 08:59 م

فاز فريق فيتا كلوب الكونغولي علي شبيبة القبائل بأربعة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التي جمعتهما علي ملعب الشهداء ضمن منافسات الجولة الـ5 بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

وافتتح فيتا كلوب التهديف فى الدقيقة 24 عن طريق دجوما شاياني من ركلة جزاء.

وأدرك فريق شبيبة القبائل هدف التعادل فى الدقيقة 32 عن طريق رزقي حمرون من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء .

وتمكن فريق فيتا كلوب من احراز الهدف الثاني فى الدقيقة 56 عن طريق يانيك بانجالا من متابعه جيدة داخل منطقة الجزاء.

وعزز فريق فيتا كلوب وسجل الثلاث فى الدقيقة 68 عن طريق ارنيست سيتا من ركلة حرة مباشرة .

واخيرا سجل فريق فيتا كلوب الهدف الرابع فى الدقيقة 71 عن طريق فيستون ميالي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

ويعد ذلك اول فوز لفريق فيتا كلوب فى دور المجموعات .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد فيتا كلوب الي النقطة الـ4 فى المركز الثالث بينما تجمد فريق شبيبة البقائل عند النقطة الـ4 فى المركز الأخير .