» مديرة مدرسة تتعدى على طالب والوزارة تتحرك

أصدر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، يوسف الديب، قرارا باستبعاد مديرة مدرسة العباسية الثانوية بنين، لحين انتهاء التحقيقات في واقعة تعديها على طالب.

عقب إصدار اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية قراره بالتحقيق العاجل في الواقعة بالمدرسة التابعة لإدارة وسط التعليمية، وفحص الأمر وعرضه عليه.

يُذكر أنّه قد تم تشكيل لجنة من إدارات الاتصال السياسي، والتعليم العام، وإدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم، والشئون القانونية، لتنفيذ تعليمات محافظ الإسكندرية والتحقيق مع مديرة المدرسة في واقعة اتهامها بالتعدي على طالب بالصف الثاني الثانوي، بدعوى قيامه بمهاجمتها وسبها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".