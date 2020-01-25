«أسما شريف منير» تحتفل بمولودها الأول: «طلقني»

25 يناير 2020 - 08:34 م

كشفت الإعلامية، وخبيرة التجميل، أسما شريف منير عن تفاصيل باكورة مؤلفاتها "طلقني"، والذي يتم عرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الحالية، ومن المقرر أن تحضر حفل توقيعه في الأول من فبراير.

واستعرضت "أسما"، تجربتها مع أولى إصدارتها إلى أن خرج للنور، بمساندة ودعم زوجها الفنان محمود حجازي وأصدقائها، الذين قدموا لها التشجع عندما لمسوا رغبتها في ذلك.

وكتبت: "وأنا صغيرة كنت بحب اروح المكتبة جدًا، كانت فسحة بالنسبالي، بعشق الكتب و بحب اقتنيها، ريحة الكتب وملمس الورق ليهم سحر بالنسبالي، لسه فاكره رحلة المدرسة لمعرض الكتاب وسعادتي وأنا هناك ماكنتش اتخيل ابدًا إنّي هكون بشارك بكتاب في يوم من الأيام، اه طول عمري عندي حلم بعيد كده إني في يوم هكتب كتاب مش عارفه عن ايه و لا امتي بس كنت حاسّه إنّي في يوم هعمل كده بس كنت فاكره انه هيكون في يوم أبعد بكتير عن دلوقتي".

وأضافت: "لمّا رحت المعرض السنة اللي فاتت كنت بقول لـ "حجازي" يومًا ما كتابي هيبقى هنا وضحكت، مكنتش اعرف انه قريب كده .. بس "هشام" ساعدني احقق حلمي اقرب ما كنت بتخيل، "هشام رجب" صديقي وأخويا اشتغلنا مع بعض قبل كده في البرنامج و بعد كده كل واحد فينا اتسحل في شغله".

وتابعت: "وفجأة لقيته بيكلمني بيقولي ها هتشتغلي علي أول كتاب إمتي "من غير ما أقوله أصلاً إنّي نفسي اعمل كده" .. قلتله كمان كام سنة كده ان شاء الله، قالي لأ .. يلا هو السنادي، قلتله وش كده! .. قالي اه هو وش كده، أنا عارف انك هتعملي حاجه حلوة وأنا هساعدك".

وأردفت: "وفعلاً اشتغلنا علي الموضوع وساعدني لحد ما كلّمني وقالي ان الكتاب اتطبع .. رحلة خطيرة وكلها سهر وتطبيق، مفيش نوم وحاجه كده فيها أدرينالين لدرجة إنّي أول ما خلّصت قلت أنا لازم اشتغل علي المشروع اللي جاي من كتر ما هو احساس ممتع..".

ودعت متابعيها إلى قراءة باكورة مؤلفاتها، قائلة: "دي أول تجربة ليا .. يا رب تعجبكم و تفيدكم وبجد هستنى رأيكم، استخدموا #طلقني عشان اعرف آرائكم واعملولي "تاج" عشان اشوف كل اللي هتكتبوه .. مش قادرة أقولكم إنّي قاعدة من 4 الفجر مستانيكم تصحوا عشان اقولكم علي الخبر ده ..".

وقدمت "أسما" الشكر لدر النشر التي تولت إصدار الكتاب، وقالت: "أنا عايزه اشكر دار النشر "دار الوطن" اللي ماتأخرتش عليا في أي حاجه وعلى شياكتهم في المعاملة والتعاون الغير عادي، ليا الشرف ان أول كتاب يكون معاهم و عايزة اشكر الفنان كريم ادم علي تصميم الغلاف بجد انت عبقري.. وعايزه اشكر "ليلى" أختي، "بلال" صديق عمري، "حنان إسماعيل" و"هلا" علي وقفتهم جنبي ومساعدتهم ليّا في رحلة الكتاب لحد ما دخل المطبعة، وجوزي حبيبي و حياتي علي وقفته جنبي و فرحته بيا .. بحبكم".

ودعت "أسما"، جمهورها إلى حضور حفل توقيعها يوم السبت 1 فبراير.