«أبو خاطر» حكمًا لمباراة المقاولون العرب وطنطا

25 يناير 2020 - 08:26 م

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال الغندور، طاقم تحكيم مباراة المقاولون العرب أمام طنطا، المقرر إقامتها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الممتاز.

واختارت لجنة الحكام طاقم تحكيم للمباراة مكون من محمد أبو خاطر حكم ساحة، ويعاونه كلا من رجب محمد وكريم يونس ومصطفى مدحت حكما رابعا.

ويسعى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس في استعادة الفوز التي فقدها الجولة الماضية عقب الهزيمة أمام الأهلي بهدفين دون رد، فيما يريد طنطا بقيادة أيمن المزين في تحقيق الفوز الثاني على التوالي بعد تغلبه على الجونة بهدف دون رد.