بمشاركة «حجازي».. وست بروميتش يتأهل لدور الـ16 بكأس إنجلترا

25 يناير 2020 - 08:13 م

حجز فريق وست بروميتش ألبيون الذى يلعب ضمن صفوفه أحمد حجازى مدافع منتخب مصر مقعدًا في الدور ثمن النهائى من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزى.

جاء تأهل وست بروميتش بعد الفوز على وست هام يونايتد، بهدف دون رد، فى المباراة التي جمعتهما على الملعب الأولمبى فى لندن بدور الـ 32.

شارك أحمد حجازى فى المباراة بالكامل، ونجح فى قيادة خط دفاعه للحفاظ على نظافة شباك حارسه. جاء هدف المباراة الوحيد، عن طريق اللاعب كونور تاونسيند فى الدقيقة التاسعة من عمر المباراة. وتعرض لاعب وست بروميتش سيمى أجاى للطرد فى الدقيقة 72 لحصوله على انذارين.

وجاءت نتائج المباريات التى أقيمت فى نفس التوقيت كالتالى:

ميلوال 0 – 2 شيفيلد يونايتد

يرنلى 1 – 2 نورويتش سيتي

ريدينج 1 – 1 كارديف سيتي

نيوكاسل يونايتد 0 – 0 أكسفورد يونايتد

كوفنترى سيتي 0 – 0 برمنجهام سيتي

وتستكمل مباريات دور الـ32 من كأس إنجلترا بلقاء هال سيتي مع فريق تشيلسي، فى السابعة والنصف من مساء اليوم السبت.

وتستأنف غدا الأحد بـ3 مواجهات، مانشستر سيتي يستضيف فولها، ترانمير يواجه مانشستر يونايتد وليفربول يحل ضيفا على شروسبري تاون. وتختتم بعد غد الاثنين بمباراة بورنموث مع أرسنال.