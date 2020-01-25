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بعد تعادل زيسكو وأول أغسطس

الزمالك يتأهل إلى دور الـ8 بدوري أبطال إفريقيا

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

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المصريون

الزمالك

زيسكو

تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا، مستفيدًا من تعادل زيسكو الزامبي وأول أغسطس الإنجولي، بهدف لكل فريق منذ قليل، ضمن منافسات المرحلة الخامسة من البطولة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف، وفى الشوط الثاني سجل زيسكو الهدف الأول فى الدقيقة 51 عبر لاعبه كالونجو، وفي الدقيقة 67 سجل أري بابل هدف التعادل للضيوف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

وبهذا التعادل يتأهل فريق الزمالك إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قبل مباراته الأخيرة أمام أول أغسطس في الجولة السادسة.

يذكر أن أول أغسطس سيخوض مباراة الجولة الأخيرة أمام الزمالك في أنجولا، بينما يحل زيسكو الزامبي ضيفا على مازيمبي في الجولة الأخيرة أيضا.

وأصبح في رصيد كل فريق 3 نقاط فقط في المجموعة الأولى، حيث كان زيسكو قد فقد فرصة التأهل إلى الدور الثاني تماما قبل المباراة، بينما كان يملك أول أغسطس أملا ضعيفا في التأهل، بشرط تحقيق الفوز اليوم في زامبيا، ثم الانتصار على الزمالك بهدفين دون رد لكي يتأهل بفارق الأهداف، إلا أن ذلك لم يحدث.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بالمجموعة برصيد 8 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر برصيد 11 نقطة، ليضمن ممثل مصر التأهل إلى الدور التالي وصيفا.


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