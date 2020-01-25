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فيديو.. ممثلة شهيرة تنهار في البكاء بسبب "مسنة "

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فنانة
فنانة

فتحي مجدي

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لم تتمالك الفنانة "أبرار" الكويتية، دموعها عندما شاهدت امرأة مسنة داخل أحد المستشفيات بمفردها من دون أولادها .

وانهارت "أبرار" في البكاء تأثرًا بالموقف: وقالت في مقطع فيديو نشرته على تطبيق "سناب شات"، إنها لم تتمكن من السيطرة على نفسها فبكت بحرقة لأن الأم في المستشفى تعرضت للإهمال والعقوق من قبل أبنائها .

ووجهت الفنانة الكويتية التي كانت في حالة انهيار، رسالة لأولاد السيدة المسنة، قائلة: "تعالوا خدوا أمكم ".

و"أبرار" ممثلة كويتية كانت بدايتها في مسلسل "حبل المودة" في عام 2006، لكن بدايتها الحقيقة جاءت في مسلسل "الهدامة" مع غازي حسين وهيفاء حسين بعام 2009، تزوجت ثلاث مرات، ولديها 5 أبناء من زيجاتها الثلاثة. عند دخولها المجال الفني كانت ترتدي الحجاب، ولكنها في عام 2013 قررت خلعه .

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