برشلونة يسقط أمام فالنسيا بـ«الليجا»

25 يناير 2020 - 07:21 م

سقط فريق برشلونة أمام فالنسيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «المستايا»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني.

وافتتح فالنسيا النتيجة عن طريق جوردي ألبا مدافع برشلونة الذي أحرز هدفا في مرماه في الدقيقة 48، بينما سجل الهدف الثاني للخفافيش ماكسي جوميز في الدقيقة 78.

وتعد هذه هى الخسارة الأولى لسيتين مع برشلونة، الذي تولى المهمة الفنية للبلوجرانا قبل عدة أيام خلفا لآرنستو فالفيردي.

وتوقف رصيد برشلونة عند النقطة 43 في الصدارة، بينما ارتفع رصيد فالنسيا إلى النقطة 34 في المركز الخامس.