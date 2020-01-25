"السيسي" يحصل على جائزة "صنع السلام"

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السلام

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أفادت وكالة الأنباء الألمانية الرسمية "د ب أ"، أن مهرجان دار أوبرا دريسدن "زيمبر أوبر" بمدينة دريسدن الألمانية، منح وسام "سانت جورج" هذا العام للرئيس عبد الفتاح السيسي، تقديرا لجهوده فى صنع السلام فى شمال إفريقيا، وريادته كرجل دولة يحمل الأمل فى القارة الإفريقية بأكملها.

وأعلن الاتحاد المنظم للمهرجان أن وفدا سيسلم الرئيس السيسى الجائزة فى فئة السياسة والثقافة، غدًا الأحد فى القاهرة.

وذكر الاتحاد "أنه يتم بذلك تكريم رجل دولة حامل للأمل ومشجع لقارة بأكملها"، مشيدا بجهود الرئيس السيسى فى مد جسور متميزة وصنع السلام فى منطقة شمال إفريقيا المتسمة بأزمات صعبة.. موضحا أن الرئيس السيسى يبحث عن الحوار مع كافة الأطراف، ويعتبر مرساة للناس وآمالهم.

وعلق هانز يواخيم فرى المدير الفنى لـ "أوبرا زيمبر" - فى تصريحات لإذاعة وسط ألمانيا بولاية سكسونيا - عن قرار اختيار الرئيس السيسى لهذه الجائزة الرفيعة قائلا "لدينا على وسام (سانت جورج) عبارة (ضد التيار).. هذا يعنى أننا نتخذ قرارات مهمة للغاية للتطور المستقبلي"، مضيفا أن هناك رغبة فى بناء جسور ثقافية لخلق لغة وسطية بين المناطق عبر الثقافة.

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين حصل على هذا الوسام عام 2009، وكذلك نظيره الرومانى كلاوس يوهانيس عام 2017.

وسام "سانت جورج" نسخة مقلدة من دلاية من عصر الباروك مرسوم عليها القديس جورج، كقاتل حيوان التنين، معلنا انتصار الخير على الشر.. وتوجد الدلاية الأصلية فى متحف "القبو الأخضر" بمدينة دريسدن الألمانية.

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