مفاجأة مدوية عن مصير «كلوب» وصلاح مع ليفربول

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المصريون

ليفربول

صلاح

كلوب

أكد جاسون ماكاتير، نجم نادى ليفربول السابق، أن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى للفريق الإنجليزى يميل إلى مغادرة ليفربول قبل نهاية عقده مع الريدز الذى سوف ينتهى فى 2024. وأعلن نادى ليفربول الإنجليزى تمديد عقد المدرب يورجن كلوب حتى 2024 بعد النتائج المميزة التى يقدمها الريدز مع المدرب الألمانى.

وتعاقد ليفربول مع كلوب في 2015 خفا لبرندان رودجرز وقاد الفريق إلى نهائى الدوري الأوروبي ودوري الأبطال قبل أن يتوج باللقب الأخير في الموسم الماضي، وكان عقده ينتهى في يونيو 2022، وجدد عقده عامين إضافيين ليستمر مع الريدز حتى 2024.

وقال ماكاتير فى تصريحات لصحيفة "ميرور" الإنجليزية أن كلوب يسعى لتنفيذ مشروعه الذى اتفق فيه مع إدارة النادى وهو حصد الألقاب ويتبقى للألمانى الفتتويج بلقب الدورى الإنجليزى الغائب عن الريدز منذ عام 90، خاصة بعدما حصد لقب دورى أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

وشدد نجم ليفربول الإنجليزى أن كلوب يبذل جهودا كبيرة خلال هذا الفترة وقد يجبره الإرهاق والتعب على الاكتفاء بهذه الفترة مع ليفربول للحصول على راحة ثم البدء فى رحلة جديدة مع الساحرة المستديرة.

الطريف أن تقارير إسبانية زعمت أيضا أن الفرعون المصرى محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزى، يقترب من الرحيل عن الريدز نهاية الموسم الجارى، وأنه يمتلك عروضاً من أكبر الأندية فى العالم، على الرغم من أن تعاقده مع النادى الإنجليزى ممتد حتى صيف 2023 .

وقالت شبكة دون بالون الإسبانية إن المقربين من النجم المصرى أكدوا أنه يمتلك عرضاً ضخماً من أندية عديدة فى أوروبا، وأن الانتقال لا يزال محل دراسة.

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على وولفرهامبتون، على ملعب "مولينيو" فى الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بهدفين مقابل هدف، ليرتفع رصيد الريدز 67 نقطة فى المركز الأول بفارق 16 نقطة عن منافسه مانشستر سيتي، ولديه مباراة مؤجلة، بينما تراجع وولفرهامبتون للمركز السابع برصيد 34 نقطة.


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