أصاب عطل مفاجئ، موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ قليل، وقد واجه آلاف المستخدمون صعوبة في الدخول على الصفحة الرئيسية لحساب فيسبوك، و تحديث الأخبار والمنشورات، وصفحة أهم الاخبار.

وظهرت رسائل للمستخدمين، تفيد بحدوث خطأ وتطلب من المستخدم إعادة المحاولة في وقت لاحق، وقد جاء فيها "Something went wrong. please try again later ".

وعادت بعض الخدمات للعمل بشكل طبيعي، ولم تعلن فيسبوك حتى الآن أي سبب لحدوث تلك العطل.