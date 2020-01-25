أبطال إفريقيا.. صن داونز يتعادل إيجابيًا مع بيترو أتليتكو

25 يناير 2020 - 07:01 م

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة لقاء ماميلودي صن داونز أمام مضيفه بيترو أتلتيكو، بهدفين لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم صن داونز بهدف سجله جاستون سيرينو في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وتعادل ريكاردو جوب لبيترو أتلتيكو في الدقيقة 42 قبل أن يسجل جاكوس تويسينجي في الدقيقة 72، إلا أن مونجيكا ماديشا سجل هدف التعادل لصن داونز في الدقيقة الأخيرة من اللقاء.

ورفع صن داونز رصيده إلى 11 نقطة في صدارة الترتيب، فيما رفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان صن داونز والوداد المغربي تأهلا رسميا لدور الثمانية من هذه المجموعة قبل مباراة اليوم.