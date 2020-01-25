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«فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي

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المصريون

الاهلى

النجم الساحلى

أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهعلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة الفريق لمواجهة النجم الساحلي، التي تقام في التاسعة من مساء غدٍ الأحد، على ملعب السلام، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - محمد الشناوي - علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد هاني - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - علي معلول - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - محمد مجدي «أفشة» - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - حسين الشحات - أحمد الشيخ - جيرالدو.

خط الهجوم: جونيور أجايي - مروان محسن - أليو بادجي.


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