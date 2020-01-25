  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كلوب وصلاح

مفاجأة مدوية عن مصير «كلوب» وصلاح مع ليفربول

زلزال تركيا

أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

إيهاب توفيق

ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده

أرشيفية

تهز بنها.. أم تلقي طفليها من البلكونة واحدًا تلو الآخر

الخادمة الضحية

الفلبين تطلب حياة شخصين كويتيين تعويضًا عن الخادمة

عفو شرطي

بمناسبة 25 يناير.."الداخلية" تفرج عن 3473 سجينا

برشلونة وفالنسيا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا

محمود العسيلي

"العسيلي" يفاجئ الجميع بتغريدة عن ثورة 25 يناير

علم إيران

طهران تكشف حجم احتياطيها من اليورانيوم المخصب

ساويرس

تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن مسلمي مصر

مصرع 22 وإصابة المئات..

أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

عرب وعالم

زلزال تركيا
زلزال تركيا

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

زلزال يضرب مدينة اسطنبول

#

أول فيديو.. لحظات محاولة إنقاذ إيهاب توفيق لوالده

#

«البنتاجون» تسرب فيديو للحظة مقتل «سليماني»

#

أول فيديو لعقد قران العسيلي على زوجته الجديدة

تركيا

زلزال

زلزال تركيا

انتشرت مقاطع فيديو، ترصد لحظة وقوع زلزال تركيا الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين.

وبثت الفيديو وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت لقطات فيديو توضح لحظة وقوع الزلزال الذي هز شرق تركيا مساء الجمعة.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وإصابة المئات .

وأظهرت وسائل إعلام لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني، حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتز بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى تظهر مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني .

كذلك تم تداول لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، وتظهر في إحداها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» مصريان ينتحلان صفة ضباط مباحث بالكويت
» نقل مدير سجن الملياردير الأمريكي المنتحر "أبستين" يطرح الشكوك مجددًا
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي
» الصين تمنع مواطني "ووهان" من المغادرة
» شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته
» حدث فريد عالميًا هو الأول من نوعه في الكويت
» المستندات الشرطية مجانًا بمناسبة عيد الشرطة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلى
» مجموعة الأهلي.. الهلال يخطف فوزًا مثيرًا أمام بلاتنيوم
» انتاج لقاح جديد لمعالجة فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح