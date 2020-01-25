أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

25 يناير 2020 - 06:29 م

انتشرت مقاطع فيديو، ترصد لحظة وقوع زلزال تركيا الذي أودى بحياة العشرات من المواطنين.

وبثت الفيديو وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت لقطات فيديو توضح لحظة وقوع الزلزال الذي هز شرق تركيا مساء الجمعة.

وأسفر الزلزال عن مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا، وإصابة المئات .

وأظهرت وسائل إعلام لقطات للحظة وقوع الزلزال داخل أحد المباني، حيث ظهر أثاث المنزل وهو يهتز بشدة ويتساقط بعضه، وفي لقطة أخرى تظهر مجموعة من الناس تهرول خارج أحد المباني .

كذلك تم تداول لقطات عديدة داخل بعض محلات السوبر ماركت، وتظهر في إحداها مجموعة من الناس تهرول محاولة الخروج من المبنى .