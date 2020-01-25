ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده

25 يناير 2020 - 06:14 م

أثار المطرب إيهاب توفيق موجة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهوره يحيي حفلًا غنائيًا أمس الجمعة، في «Cairo Jazz Club ».

وأثار "توفيق" الجدل بسبب إحيائه حفلًا بعد أيام من وفاته والده في الحريق الذي شب في فيلته، كما ظهر ملتحيًا بلحية خفيفة فيما يبدو حزنًا على فقدان والده.

وتوفي والد الفنان إيهاب توفيق صباح الخميس، 9 يناير الجارين متأثرا بالحريق الذي نشب في مسكنهم، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن تتمكن أسرته وقوات الحماية المدنية من إنقاذه.

وأكدت المعاينة المبدئية أن الحريق التهم معظم محتويات الفيلا وأسفر عن وفاة والد الفنان إيهاب توفيق، وتمَّ إنقاذ باقي أفراد العائلة والعاملين قبل اختناقهم بسبب كثافة الدخان الناتج عن الحريق.

وانتقد البعض إحياء الفنان حفلًا بعد أيام من وفاة والده، موجهين له انتقادات لاذعة، فيما سخر البعض من إطلاق لحيته حزنًا على والده في الوقت الذي يغني ويرقص، بينما رد آخرين أن الحزن في القلب وأنه لن يوقف حياته وعمله بعد وفاة والده.











