» الصين تمنع مواطني "ووهان" من المغادرة

25 يناير 2020 - 05:57 م

منعت السلطات الصينية، مواطني منطقة ووهان من المغادرة بسبب فيروس كورونا المميت الذي يضرب المنطقة.

وقالت وسائل إعلام، إن الشرطة تعيد عند حاجز على أطراف ووهان، السيارات التي تحاول مغادرة المدينة التي ضربها فيروس كورونا المستجد.

ويأتي هذا في وقت يقضي سكان المنطقة العالقون فيها رأس السنة الصينية وهم يخزّنون الأقنعة والمعدات الطبية .

وبعد تعرضها لانتقادات في 2003 لإدارتها أزمة السارس (متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد)، اتخذت الصين هذه المرة تدابير جذرية للتصدي لفيروس كورونا الجديد، الذي تسبب بوفاة 41 شخصا وإصابة 1300 .

وفرضت الصين طوقا لأسباب صحية على مدينة ووهان و17 بلدة أخرى في إقليم خوبي وسط البلاد، لعزل سكان المقاطعة وعددهم 56 مليونا .