  • السبت 25 يناير 2020
  • بتوقيت مصر07:24 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
كلوب وصلاح

مفاجأة مدوية عن مصير «كلوب» وصلاح مع ليفربول

زلزال تركيا

أول فيديو للحظة وقوع زلزال مدمر بتركيا

إيهاب توفيق

ملتحيًا.. إيهاب توفيق يثير الغضب بحفل غنائي بعد وفاة والده

أرشيفية

تهز بنها.. أم تلقي طفليها من البلكونة واحدًا تلو الآخر

الخادمة الضحية

الفلبين تطلب حياة شخصين كويتيين تعويضًا عن الخادمة

عفو شرطي

بمناسبة 25 يناير.."الداخلية" تفرج عن 3473 سجينا

برشلونة وفالنسيا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وفالنسيا

محمود العسيلي

"العسيلي" يفاجئ الجميع بتغريدة عن ثورة 25 يناير

علم إيران

طهران تكشف حجم احتياطيها من اليورانيوم المخصب

ساويرس

تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن مسلمي مصر

نقل البرلمان تهنئ الشرطة المصرية في عيدها الـ68

الحياة السياسية

زين الدين
زين الدين

حسن علام

أخبار متعلقة
#

«السيسي»: التاريخ سيتوقف طويلًا أمام ما حدث

#

نقل مفتي داعش في سيارة نصف نقل لسمنته المفرطة

#

إسرائيل تعتقل 5 فنلنديين بينهم عضوة برلمان

#

السفارة المصرية في زامبيا تشارك باحتفالات الكنيسة القبطية

هنأ النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، رجال الشرطة البواسل بجميع قطاعات الوزارة بأصدق آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والستين للموقف الوطني والشجاع لرجال الشرطة في محافظة الإسماعيلية، للوقوف على قدم رجل واحد وبكل شجاعة ضد قوات الاحتلال البريطانى دفاعًا عن عزتنا وكرامتنا الوطنية .

وأكد زين الدين، في بيان له اليوم السبت، أن الشرطة المصرية مصنع الرجال، كما أن رجال الداخلية قادرون على مواجهة أى اعتداء، وأن الشعب المصري يقدر دور الجهاز في إعادة الأمن والأمان للدولة المصرية في الوقت الحالى .

وأشاد النائب بالتطور الملحوظ خلال السنوات الأخيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والدور الإنساني والمجتمعي الذي تقوم به الشرطة على أفضل وجه تجاه الشعب المصري، تخفيفًا للأعباء عنه، وتكريما له على مساندته الدائمة لشرطة وطنه وحامي أمنها الداخلي .


تقييم الموضوع:


Advertisements
النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التطابق بين إيران وإسرائيل!

محمود سلطان

دعوة أمي

فراج إسماعيل

من هناك نبدأ..ومن هنا نرحل !!

د. هشام الحمامي

((باب المحبة الطويل))

القس مكاريوس فهيم قليني

تمرد علمى على نظرية داروين

ياسر أنور

خرافة القوة العظمى.. استخدام القوة الأمريكية وسوء استخدامها

محمد سيد بركة
شارك معنا

اخترنا لك

» فنانة شهيرة تنشر فيديو جريء: "بحب أنام من غير هدوم"
» مصريان ينتحلان صفة ضباط مباحث بالكويت
» نقل مدير سجن الملياردير الأمريكي المنتحر "أبستين" يطرح الشكوك مجددًا
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة النجم الساحلي
» الصين تمنع مواطني "ووهان" من المغادرة
» شاب يقتل نفسه بالخطأ لجذب اهتمام حبيبته
» حدث فريد عالميًا هو الأول من نوعه في الكويت
» المستندات الشرطية مجانًا بمناسبة عيد الشرطة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والنجم الساحلى
» مجموعة الأهلي.. الهلال يخطف فوزًا مثيرًا أمام بلاتنيوم
» انتاج لقاح جديد لمعالجة فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:30 ص

  • فجر

    05:30

  • شروق

    06:56

  • ظهر

    12:12

  • عصر

    15:08

  • مغرب

    17:28

  • عشاء

    18:58

من الى
صورة أرشيفية
الفيلم
واقة التحرش بالمنصورة
سليماني
القمح