نائب: الرئيس «السيسي» أسعد 3455 أسرة بعد الإفراج عن ذويهم

25 يناير 2020 - 05:44 م

أشاد النائب عمر وطني، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالافراج عن 3455 من السجناء، بمناسبة الذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية، مؤكدًا انه قرار يدخل البهجة والسرور على أسرهم وذويهم.

وأضاف "وطني"، في بيان له، اليوم، أن الإفراج عن عدد من السجناء بمناسبة عيد الشرطة، يأتى فى إطار حرص القيادة السياسية على لم شمل الأسرة المصرية وبناء مجتمع متماسك، ومنح هؤلاء السجناء فرصة لتصحيح مسار حياتهم والتفكير فى مستقبلهم ومستقبل أبنائهم.

ووجه نائب "مستقبل وطن"، التهنئة للشعب المصري وقيادات ورجال وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة المصرية والاحتفال اليوم بعيدها الـ68.

وأكد أن المصريين يثمنون الجهود الأمنية الكبيرة التي يتفانى أبطال الشرطة في تقديمها ليعم الأمن والأمان على الوطن والمواطن.