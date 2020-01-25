» حدث فريد عالميًا هو الأول من نوعه في الكويت

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عملية جراحية

الكويت اليوم

كشفت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن نجاح مستشفى جابر الأحمد في إجراء عملية استئصال كلى بالروبوت.

وتعد هذه العملية هي الأولى من نوعها في البلاد، حيث أجراها فريق طبي متكامل من المستشفى، وأجريت عملية استئصال الكلية لمريض بواسطة تقنية الروبوت (الدافينجي).

بدوره أكد رئيس وحدة جراحة المسالك البولية في المستشفى الدكتور سعد الدوسري أن ”العملية تكللت بنجاح كبير، بالاشتراك مع فريق وحدة جراحة المسالك بالمستشفى“، مبيناً أنه ”تم إجراء ست عمليات جراحية باستخدام الروبوت في المستشفى حتى الآن“.

وأوضح الدوسري أن ”من العمليات التي يمكن أن يجريها الروبوت بدقة عالية استئصال البروستاتا الجذري، واستئصال ورم من الكلى، واستئصال الكلية الجذري، واستئصال المثانة مع تحويل مسار البول، واستئصال أورام الغدة الكظرية، وتعديل العيب الخلقي في حوض الكلى“.

وكشف الدوسري أن ”عمليات الروبوت في الكويت بدأت منذ العام 2014 في مركز صباح الأحمد للكلى والمسالك، حيث تجاوز عدد العمليات التي أجريت بهذه التقنية حتى الآن 300 عملية“.


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