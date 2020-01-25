"العسيلي" يفاجئ الجميع بتغريدة عن ثورة 25 يناير

25 يناير 2020 - 04:33 م

فاجأ الفنان والمطرب محمود العسيلي الجميع، بمشاركته في هاشتاج 25 يناير المتصدر الترند في مصر، تزامنًا مع ذكرى الثورة وعيد الشرطة.

واعتبر "العسيلي" أن ثورة 25 يناير 2011، من أعظم 18 يوم في تاريخ مصر الحديث، رغم النهاية التي آلت إليها.

وكتب عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" :" أعظم 18 يوم في تاريخ مصر الحديث .. عمر ماكانت النتيجة هي الحكم على عظمة او أهمية فعل .. الفعل نفسه هو الحكم .. النية و الروح هما أساس تقييم الحدث..الروح اللي خلقت مصر جديدة لسه بتتبني و ممكن تبقى عظيمة و جميلة .. #25يناير".

وفيما نالت التغريدة إعجاب البعض، هاجمه البعض الآخر، بسبب أحداث الانفلات الأمني والعنف التي شهدتها الثورة.

ويوافق اليوم الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك والتي استمرت 18 يومًا حتى أعلن الرئيس وقتها تخليه عن منصب رئيس الجمهورية.



اعظم 18 يوم في تاريخ مصر الحديث .. عمر ماكانت النتيجة هي الحكم على عظمة او أهمية فعل .. الفعل نفسه هو الحكم .. النية و الروح هما أساس تقييم الحدث..الروح اللي خلقت مصر جديدة لسه بتتبني و ممكن تبقى عظيمة و جميلة .. #25يناير — Mahmoud El Esseily (@Esseily) January 25, 2020





