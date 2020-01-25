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الخارجية الإسرائيلية تبرز تصريحات"بن زايد" عن "المحرقة"

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تويتر

عبدالله بن زايد

بن زايد

نشر حساب وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة نشرها وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم السبت.

وجاءت تغريدة "بن زايد" في ذكرى المحرقة النازية، مؤكدًا رفض العنصرية والكراهية.

وقال: "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف، نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".

وأعاد حساب  "إسرائيل بالعربية" التابع لخارجية الاحتلال نشر التغريدة.

والأربعاء الماضي، أحيت دولة الاحتلال الذكرى الـ75 للمحرقة النازية "الهولوكوست" وتحرير معسكر "أوشفيتس" للإبادة خلال الحرب العالمية الثانية، في مؤتمر دولي حضره رؤساء وملوك وأمراء 41 دولة حول العالم.


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