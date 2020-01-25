طهران تكشف حجم احتياطيها من اليورانيوم المخصب

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أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه بعد الخطوة الخامسة من تقليص التزامات طهران النووية تجاوز احتياطيها من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، حاجز الـ 1200 كيلوغرام.

أفاد بذلك علي أصغر زارعان، المساعد الخاص لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، خلال جولة تفقدية في مفاعل فوردو النووي جنوب طهران، حيث أكد أنه بعد الخطوة الخامسة فإن طهران قادرة على تخصيب اليورانيوم بأي نسبة تريدها.

وأضاف المسؤول الإيراني أن طهران بدأت مشروع صناعة أجهزة طرد مركزي أقوى مرتين من الجيل الثامن IR8 ، وقال: "سنعلن عن إنتاج أجهزة طرد مركزي جديدة في أبريل المقبل".

وتابع: "ننتج حاليا 10 كغ يوميا من اليورانيوم المخصب بنسبة أقل من 5%، بينما كانت كمية الإنتاج 7,5 كغ يوميا قبل توقيع الاتفاق النووي".

وكانت إيران قد هددت قبل أيام بمراجعة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ردا على تصعيد الضغط الأوروبي عبر التلويح بتفعيل آلية فض النزاع في الاتفاق النووي.

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