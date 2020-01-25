تغريدة مثيرة من "ساويرس" عن مسلمي مصر

25 يناير 2020 - 03:28 م

قال نجيب ساويرس رجل الأعمال الشهير، إن كل الذين ساعدوه في حياته كانوا مسلمين.

جاء هذا في رده على أحد متابعيه على موقع "تويتر"، بسبب انتقاد الأخير طلب المساعدة من مسيحي الديانة.

وكان "ساويرس" قد كتب: "أتلقى فى اليوم الواحد من ثلاثون إلى أربعون طلب مساعدة ... لو كل طلب أخذ 10 دقائق لتنفيذه أحتاج فى اليوم الواحد 7 ساعات ... فمعذرة لكل من لم أستطع مساعدته...ربنا يساعدنا كلنا .. رسالتى دى للإعتذار لكل من لم اساعده".

وانتقد أحد متابعيه طلب المساعدة من مسيحي الديانة وقال: " مساعده من واحد ذى دا اطلبو من ربنا حرام والله لما مسلم يتذل ويطلب مساعده من واحد مسيحى، احنا احسن منهم ف كل حاجه ونطلب صدقه منهم".

ليرد "ساويرس بقوله: "انا كل اللى ساعدونى فى حياتى كانوا مسلمين و لا كان فى ذل و لا حد أحسن من حد و لا فضل لأحد على أحد الا بالتقوى... ربنا يهديك".